رفع 705 أطنان قمامة بنطاق حي غرب المنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت، المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة بتنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بنطاق مدينه المنصورة، حيث وجه المحافظ لرئيس الحى بالتنسيق مع عدد من رؤساء الوحدات المحلية للمدن والمراكز المجاورة للاستعانه بمعدات وسيارات القمامة لديهم للمشاركة فى الحملة المشار اليها وذلك بهدف تكثيف الجهود من اجل الارتقاء بمستوى نظافة الشوارع والميادين.





وقال محافظ الدقهلية ان هذه الحملة تأتى فى اطار متابعة العمل اليومى والمستمر لتنفيذ الخطة المتكاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتى تستهدف رفع التراكمات اليومية للقمامة والعمل على تحسين مستوى النظافة بنطاق الوحدات المحلية الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى .





واوضح رئيس حى غرب ان الحملة اليوم السبت إستهدفت نظافه ورفع التراكمات بنطاق حى غرب وذلك من خلال فرق عمل ضمت 226 من العمال العاملين بقطاع النظافة بعدد من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء هذا بالاضافة الى الاستعانه بعدد 5 لوادر وعدد 45 سيارة نقل قمامة ذلك بتعاون الوحدات المحلية لكل من طلخا ومركز المنصورة وبلقاس وبنى عبيد واجا وتمى الامديد وميت غمر والسنبلاوين والجمالية والمنزله ومنية النصر ونبروه وشربين والجمالية اضافة لمعدات حى غرب المنصورة، وقد تم رفع 705 أطنان قمامة، من جميع انحاء حى غرب ،حرصا على توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين وحفاظا المظهر الحضارى لمدينه المنصورة عاصمة المحافظة.





وقال محافظ الدقهلية ان الحملات المكبرة يتم تنفيذها بجميع مراكز ومدن أحياء المحافظة للارتقاء بالشارع الدقهلاوى وتحقيقا لارضاء المواطنين مؤكدا على ان جميع التنفيذيين يعملون بروح الفريق الواحد والتعاون المخلص البناء من اجل تحقيق طموحات ومطالب مواطنى الدقهلية.

وعلى جانب اخر اكد المحافظ ضرورة استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامه وصحة وحياه المواطنين.