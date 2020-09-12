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حوادث

أكاديمية الشرطة تواصل تلقى طلبات التقدم من الحاصلين على ليسانس حقوق.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:19 م
اكاديمية الشرطة تتلقى
اكاديمية الشرطة تتلقى طلبات التقدم للحاصلين على حقوق
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مصطفى الرماح
تواصل اكاديمية الشرطة تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.


وتقدم كلية الشرطة عددا من المزايا الخاصة بقسم الضباط المتخصصين وهى:

- يمنح الدارس طوال فترة الدراسة مكافأة تمثل المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصل عليه 
- يمنح الخريج شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة 
- يعين الخريج ضابط بهيئة الشرطة برتبة ملازم اول للحاصلين على البكالوريوس او الليسانس او مايعادلها وبما يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير وبما يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة .


يتمتع الخريج بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة واهمها :

- رعاية صحية بمستشفيات هيئة الشرطة للضباط وأسرهم
- رعاية رياضية " بالاشتراك مع نوادى الشرطة على مستوى الجمهورية ".
- رعاية اجتماعية |المصايف - الحج - العمرة - الرحلات - الخ".
- رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات".

التيسيرات المقدمة للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة :

- اعلان نتيجة الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على شبكة الانترنت، وذلك تيسيرا على الطلبة واولياء امورهم على متابعة نتائج ابنائهم دون تحميلهم مشقة السفر إلى القاهرة .

- طباعة كتيب يحتوى على جميع اللازمة للتقدم للالتحاق بأكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين يحتوى على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتقديم ويتم تسليمه مع ملف التقديم .
- طباعة كتيب يحتوى على المعلومات العامة الضرورية لطلبة كلة الشرطة .
- اعداد منفذ لاستخراج صحف الحالة الجنائية .
- اعداد منفذ لبيع الطوابع والدمغة ونسخ الأوراق .
- اعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري .
- اعداد منفذ للأحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق .
- تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتى الأكاديمية "الرئيسية - رقم 5" للرد على استفسارات المترددين .
- اعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقى طلبات |للتيسير على الطلبة والرد على استفساراتهم".
- توفير خطى تليفون مباشرين لتلقى استفسارات من الطلبة واسرهم عن شروط واجراءات او اوراق الالتحاق . 

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