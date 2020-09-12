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تعليم

تقدم ١٩٤٧ طالبا لمعامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس في اليوم الأول من تقليل الاغتراب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:24 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
استقبلت منذ صباح اليوم معامل الحاسب الآلي المخصصة للتنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس، ١٩٤٧ طالبًا وأسرهم وذلك لتقليل الاغتراب وفق الشروط المعلنة على موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وذلك بدءا من اليوم السبت. 

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وتوافد ٨٦٢ طالبًا على معامل  كلية الآداب و ٧٣٣ طالبًا على معامل كلية الحاسبات والمعلومات و ٢٣٠ طالبا على معامل كلية الهندسة و٤٢ طالبا على معامل كلية البنات و ٨٠ طالبا على معامل كلية الزراعة.

يذكر أن إدارة الجامعة خصصت ١٣ معملا لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وقد تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

كما شددت إدارة الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة والتعقيم المستمر لمعامل التنسيق بالجامعة.
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