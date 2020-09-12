AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي عن المدن الجديدة: لن نستمر بالإقامة في 7% من مساحة مصر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
في حواره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح في مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية؛ أكد رئيس الوزراء أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التي تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة، وحدات متنوعة، تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، والإسكان المتوسط، وكذا سكن بديل العشوائيات.

وحول عدم توافر ظهير صحراوي في عدد من المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد؛ أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد في كل محافظة من محافظات الصعيد، مدينة أو مدينتان جديدتان على الأقل، وأن التخطيط يتضمن السماح مستقبلا بالارتفاع بالبناء المقنن داخل القرى، متسائلا: إلى متى سنظل نقيم على مساحة 7% من مساحة مصر؟، مؤكدًا على دور الاعلام في توضيح هذه الحقائق.


كما أشار رئيس الوزراء، في حواره مع الإعلاميين والصحفيين، إلى أن المدن الجديدة التي تم إنشاؤها منذ 30 عاما، كالقاهرة الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والعاشر من رمضان، كان يطلق عليها مدن الأشباح، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان يقطنها حاليا نحو مليون مواطن، فما هو الحال لو لم يتم إقامة مثل هذه المجتمعات، والسعي للخروج من الوادي الضيق؛ فالخروج إلى المدن الجديدة لا يعد خروجا خارج الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان: ننفذ مليون وحدة سكنية بتكلفة تجاوزت 200 مليار جنيه

وزير الإسكان يستعرض جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية.. تنفيذ مليون شقة باستثمارات 200 مليار جنيه.. منها 61 مليارا للمناطق غير الآمنة

194 ألفا سعر الشقة.. كل ما تريد معرفته عن الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي بجميع محافظات مصر

رئيس الوزراء: إقامة مدينة في كل محافظة بالصعيد شرق وغرب النيل

إسكان اجتماعي ومتوسط.. رئيس الوزراء: السيسي وجه ببناء مليون شقة جديدة

ترشيحاتنا

كواليس اللحظات الأخيرة في رحلة عزمى مجاهد بعد إصابته بفيروس كورونا

كواليس الزيارة الأخيرة للراحل عزمى مجاهد لمقر اتحاد الكرة

حمو بيكا ينشر صورا جديدة من حفل زفافه.. ويغلق "التعليقات"

فرعون السينما.. وفاة الفنان عبد الرازق الشيمي أشهر كومبارس في مصر

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور