أستاذ صحافة بكلية الإعلام: نستخدم برامج التحقق من صدق الأخبار لتدريب الطلاب على التفرقة بين الشائعات و"الفبركة"

قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد إن كلية الإعلام تعتمد على التدريبات العملية بشكل أكبر ومنها التدريب الداخلي الذي يعتمد على المطابع المتواجدة داخل الكلية والاستديوهات والجورنال الاسبوعي ومشروعات التخرج التي تنتجها طلاب الكلية، اضافة إلى تخصيص ساعات للتدريس في سوق العمل لكل طالب للتعرف على طبيعته.





وأضافت ليلي عبد المجيد استاذ الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، خلال تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، أن هناك مقررات تعليمية تساعد الطلاب على مواجهة الشائعات والاخبار الكاذبة التي تنتشر عبر وسائل الاعلام خلال هذة الفترة ، لافتة إلى ان جزءا كبيرا من الانشطة الطلابية خلال العام القادم ستعتمد على الاونلاين من خلال انشاء ملتقيات فكرية لتحفيز الطلاب على العمل بهذا المجال.









واشارت استاذة الصحافة والإعلام، إلى أن الكلية استخدمت برامج التحقق من صدق الأخبار داخل معامل كلية الإعلام وتدريب الطلاب من خلالها لمساعدته على التفرقة بين الشائعات والاخبار المفبركة وغيرها، اضافة إلى التوسع في الانشطة الطلابية التي يعتمد عليها الطلاب من خلال التدريبات العملية الميدانية.





وكانت الدكتورة ليلي عبد المجيد أوضحت أن مؤسسات الإعلام تحتاج خلال هذه الفترة إلى جهود خريجي كليات الإعلام للعمل في مجالات التوعية وحملات التنمية مثل التنمية المستدامة التي تحتاج إلى شباب إعلام يصبحون جزءا من المنظومة في مشروعات التنمية لمواجهة الشائعات والاخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم المنتشرة.





ونوهت على ضرورة تقليل حجم كليات الإعلام التي اصبحت منتشرة بشكل كبيرة والتي أثرت بشكل رجعي على حركة الالتحاق إلى سوق العمل من جانب طلبة الإعلام.



