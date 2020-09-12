AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أستاذ صحافة بكلية الإعلام: نستخدم برامج التحقق من صدق الأخبار لتدريب الطلاب على التفرقة بين الشائعات و"الفبركة"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:11 م
الدكتورة ليلي عبد
الدكتورة ليلي عبد المجيد
Advertisements
أحمد علام
قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد إن كلية الإعلام تعتمد على التدريبات العملية بشكل أكبر ومنها التدريب الداخلي الذي يعتمد على المطابع المتواجدة داخل الكلية والاستديوهات والجورنال الاسبوعي ومشروعات التخرج التي تنتجها طلاب الكلية، اضافة إلى تخصيص ساعات للتدريس في سوق العمل لكل طالب للتعرف على طبيعته.

وأضافت ليلي عبد المجيد استاذ الصحافة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة،  خلال  تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، أن هناك مقررات تعليمية تساعد الطلاب على مواجهة الشائعات والاخبار الكاذبة التي تنتشر عبر وسائل الاعلام خلال هذة الفترة ، لافتة إلى ان جزءا كبيرا من الانشطة الطلابية خلال العام القادم ستعتمد على الاونلاين من خلال انشاء ملتقيات فكرية لتحفيز الطلاب على العمل بهذا المجال. 


واشارت استاذة الصحافة والإعلام، إلى أن الكلية استخدمت برامج التحقق من صدق الأخبار داخل معامل كلية الإعلام وتدريب الطلاب من خلالها لمساعدته على التفرقة بين الشائعات والاخبار المفبركة وغيرها، اضافة إلى التوسع في الانشطة الطلابية التي يعتمد عليها الطلاب من خلال التدريبات العملية الميدانية.

وكانت الدكتورة ليلي عبد المجيد أوضحت أن مؤسسات الإعلام تحتاج  خلال هذه الفترة إلى جهود خريجي كليات الإعلام للعمل في مجالات التوعية وحملات التنمية مثل التنمية المستدامة التي تحتاج إلى شباب إعلام يصبحون جزءا من المنظومة في مشروعات التنمية لمواجهة الشائعات والاخبار الكاذبة وغيرها من الجرائم المنتشرة.

ونوهت على ضرورة تقليل حجم كليات الإعلام التي اصبحت منتشرة بشكل كبيرة والتي أثرت بشكل رجعي على حركة الالتحاق إلى سوق العمل من جانب طلبة الإعلام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلى عبد المجيد: الإخوان الإرهابية افتقدت القدرة على مخاطبة المصريين إعلاميا.. فيديو

برعاية أسامة هيكل والخشت.. إعلام القاهرة تنظم "ويبنار" أونلاين الثلاثاء المقبل

عبد المجيد: الإنجازات القومية على الأرض رد بالغ على أوهام الجزيرة وأخواتها.. فيديو

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على خطة الأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد

ليلي عبد المجيد: كلية الإعلام تعمل على توفير الاحتياجات اللازمة للطلبة للالتحاق بسوق العمل

ترشيحاتنا

كارتيرون يطالب كاسونجو بالبقاء في الزمالك

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

بينها 18 مقاتلة رافال.. اليونان تعلن عن صفقة عسكرية ضخمة

كان من أشرس المدافعين عن قضايا وطنه| فجر السعيد تنعى عزمي مجاهد

تركي آل الشيخ يخصص 800 ألف جنيه لعلاج مؤمن زكريا للمرة الثانية .. واللاعب يشكره

خانتني.. سيدة تقاطع صديقتها بسبب الاسم الذي أطلقته على مولودها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة