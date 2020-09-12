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برلمان

إسكان البرلمان: مفيش توصيل مرافق لأي مباني مخالفة بعد انتهاء فترة التصالح

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:13 م
التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء
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عبد الرحمن سرحان
انتقد النائب محمد الحصي، أمين سر لجنة الإسكان، بمجلس النواب، الحكومات السابقة التي سهلت توصيل المرافق للمباني المخالفة، قائلا: "للأسف.. كان هناك نوع من التباطؤ من قبل الحكومات السابقة مع المباني المخالفة وكان يتم توصيل المرافق، من مياه وكهرباء، لهم بشكل طبيعي.

وقال النائب محمد الحصي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الوضع الآن أصبح مختلفا، وأي مباني مخالفة سوف يتم التعامل معها وفقا للقانون، ولن يرى أحدا الفوضى التي كانت في الماضي.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن الحكومة سهلت كل الطرق أمام المواطنين للتصالح على المباني المخالفة، مشيرا إلى أنه ينقصها تلك القرارات مد فترة التصالح فقط.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الجاري. وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، عن خفض سعر متر التصالح في القري إلى 50 جنيه فقط، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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