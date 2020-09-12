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4 صالات على أعلى مستوى| وزير الرياضة يكشف تفاصيل اجتماعه بالرئيس السيسي حول مونديال اليد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:36 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس السيسي مهتم بشكل كبير بالتعرف على آخر استعدادات مونديال كرة اليد في يناير 2021 وتم عرض كل التفاصيل في الاجتماع معه.

وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نعمل على تطوير 4 صالات لاستضافة مباريات  كأس العالم لكرة اليد باستثمارات 3.7 مليار جنيه".


وتايع اشرف صبحي:"  وهناك 10 صالات تدريبية لتدريبات الفرق المشاركة وتم رفع كفاءتها".


واكمل اشرف صبحي:"  الرئيس السيسي وجه بسرعة الانتهاء من تطوير الصالات، مضيفا:"  لأول مرة في العالم يستضيف كأس العالم لكرة اليد  32 دولة".

واستطرد اشرف صبحي:"  الرئيس السيسي أشاد بحفل قرعة كاس العالم لكرة اليد، واطمأن على استعدادات مصر لاستقبال ضيوف مصر في كرة اليد ".
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