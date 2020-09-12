ألبسوا الحق بالباطل..الديهي يكشف أهداف محاولي تشويه إجراءات الدولة بشأن المساجد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن البعض يحاول تشويه إجراءات الدولة بإزالة المساجد المبنية على أراضٍ تابعة للدولة، ملبسين الحق بالباطل ومستثيرين مشاعر المواطنين.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم السبت، أن مصر أصبحت بلد المائة ألف مئذنة، حيث أصبح لدينا 140 ألف مسجد وزاوية، مؤكدًا أن الدين لا يسمح بالتعدي على حقوق العباد.





ولفت إلى أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- عندما شرع في بناء أول مسجد في المدينة، دفع ثمنه لأحد الأنصار، مشددًا: "نحن بلد التدين الحقيقي وليس السياسي، وكلما حلت علينا ملل وجماعات ضاع الدين".