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ملفات

الداخلية فى يوم.. أمن دمياط يحبط سرقة 12 بطارية شحن تتبع إحدى شركات الاتصالات.. وضبط عاملين سرقا 1700 كيلو من مهمات السكة الحديد بسوهاج

السبت 12/سبتمبر/2020 - 09:15 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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قسم الحوادث
-كنا بنهزر.. ضبط طالب روع صديقه بكلب ونشر الواقعة على فيسبوك
-ضبط مالك قاعة أفراح في الشرقية بسبب حفل زفاف

تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة القطاعات على مستوى الجمهورية حملاتها الامنية المكبرة للتصدى لكافة المخالفات وضبط الخارجين عن القانون.


نجحت الأجهزة الأمنية بدمياط، بإشراف اللواء خالد إبراهيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط ، من ضبط 12 بطارية شحن كبيرة الحجم  أثناء سرقتها ومحملة على سيارة نقل على طريق الميناء كفرالبطيخ.

وتبين أنها خاصة بإحدى شركات الإتصالات و2 عتلة كبيرة الحجم بحوزة (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) محملة على إحدى سيارات النقل قبل تهريبها.

وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة البطاريات من الكبائن الخاصة بتوصيل الخطوط الأرضية والإنترنت الموجود بطريق ميناء دمياط والطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وتحرير محضر بالواقعه تمهيدا للعرض على النيابة العامة التى قررت حبسة 4 ايام على ذمة التحقيقات ، وياتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والقائمين عليها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات بسوهاج، في القبض على عاملين لسرقتهما مهمات السكك الحديدية من داخل مخزن الدريسة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من عمليات النجدة بقيام مجهولين بسرقة بعض مُتعلقات السكة الحديد داخل مخزن الدريسة.


وبالتحريات والفحص تبين ارتكاب عاملان واقعة السرقة، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما، وضبطت قوات الأمن 1700 كيلو جرام من مهمات السكة الحديد، وبمواجهتهما، إعترفا بارتكاب الواقعة، والإستيلاء على المضبوطات بقصد بيعها والتربح منها.


تحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وتمكنت الاجهزة الامنية من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بترويع آخر مستخدمًا كلبا.

تم تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده "كلب" ويقوم بالعدو خلف شخص آخر مما أثار فزعه.


وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، و مالك الكلب (طالب- 19 سنة مقيم بدائرة المركز) وأن الشخص الآخر (طالب- 19 سنه مقيم ببندر الحامول).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأطراف وبحوزة الأول الكلب ومناقشتهما حول المقطع، أقرا بأنهما أصدقاء وأن ما حدث بينهما كان على سبيل الدعابة.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية الهادفة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما التى يتم رصدها عبر منصات التواصل الإجتماعى.


وفى سياق متصل تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص (مالك قاعة أفراح كائنة ببندر بلبيس بالشرقية) لقيامه بإقامة حفل عرس داخل القاعة ملكه وتواجد بعض الأهالى ، مخالفًا القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

 تم صرف الحضور وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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