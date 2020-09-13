تعرف على موعد التقديم للمدن الجامعية بجامعة القاهرة

اعلنت جامعة القاهرة ، عن بدا استقبال ملفات الطلاب الذين يرغبون فى التقديم بالمدن الجامعية للعام الدراسي ٢٠٢٠ ، واشارت اعلى كل طالب من الطلاب القدامى، بسرعة تحويل ملفه الورقي الى ملف الكتروني ورفعه على الموقع الاتى
[https://eservices.cu.edu.eg/](https://eservices.cu.edu.eg/?fbclid=IwAR1DC10NLEX4UfxPLUB6sN06Fvpo5Ne0ND4pVAltD1V0MwS4kOJLoiu0Mq0)
وذلك قبل يوم ٢٢ من سبتمبر الجارى ، واعلنت انه تم ايقاف استلام الملف يدويا بشكل نهائي سواء للطلاب القدامى او المستجدين .
اما بالنسبة للطلاب الذين قدموا ملفهم الكترونيا وظهرت لهم رسالة قبول الملف، يحتفظوا باصل ملفهم الورقي وسيتم تقديمه يدويا يوم تسكينهم من ضمن اجراءات السكن بعد صدور اخطار التسكين لهم .
بالاضافة الى الطلاب الذين قدموا يدويا فيما سبق ليس عليهم التسجيل مرة اخرى الكترونيا .