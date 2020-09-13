تعرف على موعد التقديم للمدن الجامعية بجامعة القاهرة

اعلنت جامعة القاهرة ، عن بدا استقبال ملفات الطلاب الذين يرغبون فى التقديم بالمدن الجامعية للعام الدراسي ٢٠٢٠ ، واشارت اعلى كل طالب من الطلاب القدامى، بسرعة تحويل ملفه الورقي الى ملف الكتروني ورفعه على الموقع الاتى





وذلك قبل يوم ٢٢ من سبتمبر الجارى ، واعلنت انه تم ايقاف استلام الملف يدويا بشكل نهائي سواء للطلاب القدامى او المستجدين .

اما بالنسبة للطلاب الذين قدموا ملفهم الكترونيا وظهرت لهم رسالة قبول الملف، يحتفظوا باصل ملفهم الورقي وسيتم تقديمه يدويا يوم تسكينهم من ضمن اجراءات السكن بعد صدور اخطار التسكين لهم .





بالاضافة الى الطلاب الذين قدموا يدويا فيما سبق ليس عليهم التسجيل مرة اخرى الكترونيا .