شاهد.. تصميم رائع للسيارة بيجو 3008 peugeot .. اعرف سعرها

تتهافت شركات السيارات في مصر لطرح الموديلات والأشكال الجديدة لسياراتها في السوق المصرية بغرض الاستحواذ علي أعلي نسبة مبيعات.
وطرحت شركة بيجو سيارتها الجديدة بيجو 3008 موديل 2021 التي تأتي بمحرك 1600 سي سي 165 حصان وعزم دوران 240 نيوتن متر.
peugeot 3008
وتعمل بيجو 3008 موديل 2021 بنظام الجر الأمامي و يمكنها التسارع من 0 حتي سرعة 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثانية و يستهلك محركها 6 لتر بنزين لكل 100 كم .
تأتي بيجو 3008 موديل 2021 بحساسات ركن امامية و خلفية و بها انظمة اضاءة داخلية و فوانيس خلفية ليد وكاميرا خلفية ونظام ذكي لركن السيارة و تعمل بنظام البصمة وبها امكانية ضبط أوتوماتيكي للاضاءة .
بيجو 3008 موديل 2021 تأتي بطول يبلغ 4.4 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.6 متر و بها ايرباج أمامي وجانبي وستائر هوائية وفرامل ABS وEBD و مدعمة بنظام الثبات الالكتروني ومساعد الطرق المرتفعة والمنحدرة مع كشافات ضباب أمامية وخلفية ومثبت للسرعة وجنوط 18 انش .
أسعار بيجو 3008 موديل 2021
أعلن وكلاء وموزعو بيجو أن أسعار فئات peugeot 3008 التى ستبدأ من 474.900 جنيه حتي 659.990 جنيه لأعلي فئة GT Line LTD.