شاهد.. تصميم رائع للسيارة بيجو 3008 peugeot .. اعرف سعرها

تأتي بيجو 3008 موديل 2021 بحساسات ركن امامية و خلفية و بها انظمة اضاءة داخلية و فوانيس خلفية ليد وكاميرا خلفية ونظام ذكي لركن السيارة و تعمل بنظام البصمة وبها امكانية ضبط أوتوماتيكي للاضاءة .