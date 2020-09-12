الزمالك يقيم سرادق عزاء للراحل عزمى مجاهد بالحامدية الشاذلية.. السبت

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إقامة سرادق عزاء يوم السبت المقبل فى مسجد الحامدية الشاذلية للراحل عزمى مجاهد مدير ادارة الإعلام باتحاد الكرة الذى وافته المنية اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.







