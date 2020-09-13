تحت رعاية وزارة الرياضة.. برلمان الطلائع يستعد لخوض الانتخابات بالإسكندرية

تنفذ الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني برئاسة دينا فؤاد، بالتعاون مع مديريه الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، انتخابات برلمان الطلائع حيث تشارك الإسكندرية بـ ١٣ شاب من طلائع برلمان المحافظة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .





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وتستقبل المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من ١٤حتى ١٩سبتمبر ٣٠٢٠ اعضاء الجمعية العمومية من هيئات المكاتب المنتخبة ورؤساء اللجان النوعية لتشكيل برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية وحضور رؤساء مجلس الوزراء المكلفين من المحافظات لتشكيل نموذج محاكاة مجلس الوزراء من خلال تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة واعداد برنامج الحكومة لعرضه امام برلمان طلائع الجمهورية المنتخب (نموذج محاكاة السلطة التشريعية) لأخذ الثقة والتأييد.





يهدف برلمان الطلائع إلى اعداد جيل لديه الوعي والمعرفة بكافة مؤسسات الدولة المصرية من حيث سياساتها العامة كيفية عملها وادائها بالإضافة الى تنمية الوعى لديه بمعرفة قضايا الوطن وخطواته السريعة في التنمية وايضا المهددات التي تواجهه من الداخل والخارج ليكونوا قادر ين على التصدي لتلك المهددات قادر ين على حماية الوطن وسلامة أراضيه.



