حماة الوطن يشيد بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء

أشاد كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، بقيام العديد من المحافظات بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض الرسوم لـ ٥٠ جنيها للمتر فى المناطق الريفية.





وقال مصيلحي، إن تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم أثناء زيارته لمحافظة القليوبية، جاءت لتؤكد أن الحكومة ليست بمعزل عن المواطن وليست بصراع معه، ويؤكد أن قانون التصالح ليس عقابا للمواطنين ولكن لتنظيم وتقنين وضعهم.

وأضاف ان توجيهات الرئيس جاءت بمراعاه البعد الجتماعي، وقد قامت الحكومة بعمل حزمة من التسهيلات في التصالح علي مخلفات البناء وهي تحديد قيمة التصالح لكل الريف المصري ب50 جنيها لاي مبني، وخصم 25% لكل من يسدد قيمة التصالح كاملة، وتخفيض اسعار التصالح في 23 محافظة بنسب وصلت الي 70%، واتاحة شهرين عقب انتهاء مهلة جدية التصالح في 30 سيتمبر لاستكمال الاوراق، قائلا ان كل القرارات التي تتخذ للصالح العام ومنفعة الوطن. والعمل على وضع نهاية لفساد المحليات.