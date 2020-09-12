انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو للمقاول الهارب محمد علي، وهو يعلق على الوثيقة التي تم تسريبها عن أجور مذيعي الإخوان.









وتابع "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، :"الواد محمد علي دا مش بس خاين، لا دا بجح وخاين".





وأكمل: " محمد علي بيقول للناس لا تلتفتوا لمن يمولنا، ولكن ركزوا فيما نقوله، في حين أن كل ما يقوله يهدف لتخريب البلد".







وأضاف محمد علي، عميل وبجح وكاذب أيضًا، وذلك عندما أنكر بيعه فيلته بالرحاب للفنان محمد رمضان.