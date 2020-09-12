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علاء ثابت: الحكومة ساعدت بعض المخالفين في التخلص من ضغط الفاسدين بالمحليات

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:49 م
الكاتب الصحفي علاء
الكاتب الصحفي علاء ثابت
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حمزة شعيب
قال علاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام، إن تعامل الحكومة مع مخالفات البناء يتم بمنتهى الشفافية، لافتا إلى أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي  تحدث عن كيفية التعامل مع شكاوي المواطنين.

وتابع ثابت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دى إم سي": "تم تخفيض نسبة 70% في بعض المحافظات وباقي المحافظات تسير على النهج".

ونوه إلى أن فكرة التصالح بشكل عام كان مرحبا بها من قبل المواطنين؛ لانها توجد حلا لأزمة إزالة المباني التي صدر بحقها حكم إزالة.

ولفت  إلى أن بعض المخالفين يتعرضون لضغط من بعض الفاسدين من العاملين في المحليات، وكانوا يريدون التخلص من تلك الضغوط، والحكومة ساعدتهم على ذلك.
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