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رياضة

إنبي: نرحب بانضمام صالح جمعة لنا بشرط

السبت 12/سبتمبر/2020 - 11:45 م
صالح جمعة
صالح جمعة
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حسام الحارتي
كشف زكريا السيد رئيس نادي إنبي ، حقيقة إنتقال كريم فؤاد لاعب الفريق الأول إلي صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .

وقال زكريا السيد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، كريم فؤاد مستمر مع إنبي ولن يرحل إلي النادي الأهلي 

واشار زكريا السيد إلي طلب مدة إعارة محمد شريف من قبل مسئولي النادي الأهلي؛ نظرا لإحتياجات الفريق إلي إمكانيته خلال الموسم المقبل .

وأكد زكريا السيد أنه يرحب بإنتقال صالح جمعة لاعب النادي الأهلي إلي صفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة؛ في حالة موافقة حلمي طولان المدير الفني للفريق .

وتابع :" صالح جمعة ابن من أبناء نادي إنبي وتواجده يتم بموافقة حلمي طولان".
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