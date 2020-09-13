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أستاذ عمارة: التخطيط للمدن الجديدة أسهل بكثير من إعادة ترتيب المناطق العشوائية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:02 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور مهندس أحمد صلاح الدين أستاذ العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن أساتذة التخطيط العمراني وضعوا العديد من الحلول والمخططات لحل مشاكل عشوائيات البناء، إلا أنه لم تكن هناك إرادة سياسية حازمة وقوية تقوم بتنفيذ هذه المخططات، ولكن الأوضاع الآن تسير بكل حزم في صالح الوطن والمواطن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي" أن التخطيط للمدن الجديدة أسهل بكثير من إعادة ترتيب وتخطيط العبثيات والعشوائيات في مدن مأهولة بالسكان.

وأردف: "الدولة تسعي للصالح العام سواء للمواطن أو المنشآت وما واتضح للجميع يثبت حسن نية الدولة في الحفاظ على الممتلكات من جانب واستقرار المواطن من الجانب الآخر".
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