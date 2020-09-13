AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في عيد ميلاده.. مصطفى فهمي يحكي تفاصيل زيجاته الثلاث

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
يحتفل اليوم الفنان مصطفى فهمي، بعيد ميلاده، فقد ولد في عام 1942، من اسرة  أرستقراطية، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى.


تعدد زيجات مصطفى وكشف عن عددهم في احد البرامج التلفزيونية وقال انه تزوج 3 مرات من إيطالية ومصرية ولبنانية، مؤكدا أن حياة الرجل تطلب وجود امرأة في حياته ومن الضروري يحترم ويقدر زوجته.

وأضاف "مصطفى فهمي" خلال لقائه على قناة "أون" أن زوجته الإيطالية هي أم الأولاد وتعيش في مصر منذ صغرها حتى الآن مع والدها ووالدتها وهي تعتبر مصرية وتتحدث اللغة العربية ولديها أصحاب مصريين كثيرين.


وأوضح "مصطفى فهمي" أنه بناء على تجاربه السابقة مع النساء يؤكد أن المرأة هي المرأة مهما كانت جنسيتها او اختلفت، إذا أرادت أن تحب الرجل وتهتم به ستفعل وإذا أرادت العكس ستفعل أيضا، مؤكدا أن الحياة الزوجية مبنية على التفاهم والحب بين الزوجين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة لا تكفي.. أحمد سعد يحضر لـ الزيجة الرابعة.. وغادة عبد الرازق عروسة للمرة 11

5 زيجات في حياة رشدي أباظة.. سامية جمال الأطول والثانية أمريكية

حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة.. شاهد رد الإفتاء

هل يرد المهر كله في حالة الخلع؟

ترشيحاتنا

هل يشعر المتوفى بمن يزوره في قبره.. الإفتاء تحسم الجدل

يستغرق عاما كاملا .. المصل واللقاح تكشف عن تفاصيل المرحلة الثالثة لاختبار مصل كورونا| فيديو

وزيرة الصحة تعلن خبرا سارا عن إنتاج لقاح كورونا فى مصر

بمساعدة فرنسا.. اليونان تستعد للحرب ضد تركيا

تصميم مبهر للسيارة لكزس lexus 300h موديل 2021.. صور

أسعار بيجو peugeot 5008 موديل 2020.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلحفاة تصافح تمساحا أثناء مرورها بجانبه|فيديو

أفواه وأرانب بريطانيا| أكبر عائلة إنجليزية تستقبل الطفل الـ27.. صور

اختاري أفضل ملابس السباحة المناسبة لجسمك .. صور