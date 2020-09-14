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برلمان

نائب يطالب المواطنين باستمرار التوعية اليومية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
ناشد النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان المواطنين بإستمرار التوعية اليومية بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة عدم تهاون المواطنين مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، حتى لا يزيد انتشار الفيروس مرة اخرى.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان: فيروس كورونا لازال موجودا ولم ينتهى ، ولابد ان يعلم المواطنين ذلك حتى يعودوا مرة اخرى لحالة الإستهتار التى كانوا عليها قبل ذلك.

وأكد أن وزارة الصحة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا ، ولكن يتبقى وعى المواطن لإتباع الإجراءات الإحتررازية اللازمة.
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