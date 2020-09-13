جهاز الشيخ زايد يرد على استفسارات سكان المدينة حول التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل











وأوضح المهندس مصطفى فهمى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة تساؤلات واستفسارات، ومنها كيفية حساب مخالفة تغيير النشاط ، وزيادة مسطح غرف خدمات السطح والتى يتم حسابها كمخالفة واحدة بنسبة ١٠٠%.

















وقال المهندس مصطفى فهمى، إن تطبيق قانون التصالح ليس بعقاب للمواطنين، وإنما هو فى مصلحة المواطن، وإن اللجنة وأعضاءها يسعون جاهدين لتطبيق القانون وتيسير جميع الإجراءات على المواطنين.









من جانبه، أكد المهندس عماد حمدى، رئيس لجنة التصالح بمدينة الشيخ زايد، أن اللجنة تعمل على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين، وهناك تيسيرات قررها رئيس الوزراء فى استقبال الطلبات.