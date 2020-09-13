لنشر ثقافة ريادة الأعمال.. افتتاح أول حاضنة ذكاء اصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة الإسكندرية

افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ، أمس السبت، أول حاضنة للذكاء الإصطناعي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمبني وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، برفقة الدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وقال الكردي إن إنشاء حاضنة الذكاء الإصطناعي بجامعة الإسكندرية جاء بهدف نشر الوعي بأهمية هذا المجال ودوره الحالي والمستقبلي فضلا عن احتضان الشركات الناشئة التي تعمل في هذا مجال التكنولوجيا المتطورة.





ولفت الكردي إلى أن جامعة الإسكندرية تحرص على مواكبة كل ما هو حديث ومتطور لنشر ثقافة ريادة الأعمال وغرسها في الطلاب، لاسيما أن ريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة يعد أحد أكبر دعائم مستقبل الاقتصاد في مصر والعالم.





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وقال الكردى إن الظروف الحالية وجائحة كورونا جعلت التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي مسار إجباري لكافة الدول وفي كل المجالات وبخاصة العملية التعليمية، مؤكدا ان الجميع يستخدم الذكاء الاصطناعي بصفة يومية، وتعتبر Google now , siri , Cortana ما هي إلا أمثلة واضحة للذكاء الاصطناعي المحيط بنا، وأشار إلى أن الكمبيوتر في المستقبل القريب سيكون قادرا على التفكير دون ان يحتاج لمبرمج يقوده، وهذا الأمر يتطور بأسرع مما نتصور، موضحا أن مجال الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم المجالات في الحاضر والمستقبل وسيسهم في تطوير واستحداث تكنولوجيات ومنتجات عديدة.





ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية لديها أقدم قسم لهندسة الحاسب على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن خريجيه يتقلدون أهم المناصب في الشركات العالمية، مشيرا إلى أن هؤلاء الخريجين سوف يكون لهم دور هام في اعمال تلك الحاضنة بجامعة الإسكندرية، عرفانا منهم بالجميل لجامعتهم التي تخرجوا فيها، وأعلن أن الحاضنة سوف تكون تحت مسمى ( Aim) Artificial Intellgence minds ، والتي سيتم تنفيذها بتمويل من مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



