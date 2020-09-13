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تعليم

مدير تعليم بنها يتابع امتحانات STEM للطلاب المتفوقين في العلوم

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تفقد عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية ترافقه هويدا طه مدير مركز التطوير التكنولوجى اختبارات الطلاب التى تجرى بإدارة بنها التعليمية للإلتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM والتى ستستمر حتى يوم الأربعاء 16 من شهر سبتمبر الجارى.

وقال مدير الإدارة إن هذا الامتحان يعقد إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان مضيفا أن النتيجة تعلن للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضاف فتح الباب أن الطلاب يتم امتحانهم في اللغة الإنجليزية، والعلوم، والرياضية والقدرات الذهنية.

واشار إلي أن الاختبار يعقد من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس مهما كان مجموع درجاتهم فى امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ومهما كان عذرهم فى التغيب عن الاختبار الإلكتروني.
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