محافظ سوهاج: تلقينا 36 ألفا و435 طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بمحافظة سوهاج قد تقدموا حتى الآن بـ 36 ألف و435 طلب للتصالح، مشيرا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغ 204 ملايين و449 ألف جنيه.





وأشاد المحافظ بالإقبال الذي تشهده المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمراكز وأحياء المحافظة لتلقى طلبات التصالح، داعيا المواطنين إلى السعي لتسوية أوضاعهم وفقا للقانون، قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.





وأشار " الفقي " إلى أن مركز سوهاج جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات التصالح حيث بلغ عددها 4466 طلبا، يليه مركز المراغة بـ 4239 طلبا، فيما جاء مركز طما في المركز الثالث بـ 3958 طلبا.





ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء، اتخذ محافظ سوهاج عددا من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح، حيث تم مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وتخفيض سعر المتر إلى 50 جنيها في النجوع والقرى، وتخفيض أسعار المتر بنسب تتراوح من 10 إلى 40% بمختلف الوحدات المحلية، بالإضافة إلى خصم 25% لمن يقوم بسداد القيمة بالكامل.





كما قام المحافظ بإلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات بالمراكز التكنولوجية، والموافقة على قبول طلبات التصالح بالوحدات القروية لمنع التكدس وقبول أكبر عدد من الطلبات، وكذلك التوجيه بتقديم جميع التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقا للاشتراطات المحددة بالقانون.