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مرأة

مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:42 م
تصميات خريف 2020
تصميات خريف 2020
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حياة عبد العزيز
أكدت مصممة الازياء عالية السهيم أن موضة خريف وشتاء 2020 - 2021 أصبحت تشغل بال المتخصصين والمحترفين في مجال الازياء والموضة في العالم العربي.

وأضافت أنه مع وجود أزمة كورونا وتطور التصميمات والاستايلات في كل عام بشكل كبير وسريع كان من الضروري مواكبة هذا التطور في الصناعة التي تلائم الفتيات، ناصحة الفتيات بارتداء فساتين الصيف في الفصول القادمة ولكن بشروط.

وقالت إن أزمة كورونا جعلت البعض لا يفكر في وجود بديل قوي بتصميمات جديدة لذا أنصح باستخدام استايلات الصيف مع إضافة التالي:

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1- اختيار الجوارب النيلون الطويلة الملونة أو المطبوعة وتنسيقها مع فستانك الصيفي وهو كفيل بنقل إطلالتك إلى مستوي اخر واختاري الجوارب المطبعة والملونة بتدرجات قوية إذا كنت صاحبة أسلوب جرئ ؛أما إذا كنت من النساء اللواتي لا يفضلن المجازفة في اطلالاتهن فاختاري جوارب النيلون السميكة بألوان هادئة.       

2- ارتدي فستان الصيف تحت أي توب شتوي هذا التنسيق سيمنح للفتاة حياة أخري ومتعة مختلفة مع ارتداء كعب عالي ضخم .

3- عند ارتداء فستان قصير أو طويل يفضل ارتداء بوتس معه بأشكال مختلفة يصل إلى الركبة فهذا الشكل والاستايل محب لدى الفتيات في فصل الشتاء .

4- اختاري قميص أو توب ذا ياقة عالية ونسقيها تحت الفستان تنسيق يناسب صاحبات الأسلوب العصري والمغامر وإذا كانت ذوقها جرئ يفضل أن تستخدم التوب ملونة أو مطبعة أما إذا كنت ذات ذوق كلاسيكي  اختاري القميص أو التوب باللون  الأبيض أو الأسود ويصبح اللوك أنيق على الفستان.

مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور
مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور
مصممة أزياء تكشف عن الاستايلات الأنسب لخريف وشتاء 2020 - 2021.. صور
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