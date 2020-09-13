رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال تجهيز أول مركز للامتحانات الإلكترونية

أجرى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، جولة تفقدية لمركز الامتحانات الإلكترونية، للوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تنفيذه بالمشروع، وذلك بالمقر الجديد للجامعة.





ورافق رئيس الجامعة في الجولة، المحاسب أشرف القاضى، القائم بعمل امين عام الجامعة، الدكتور عاطف عبد الحافظ، الاستشارى الانشائى للجامعة، الدكتور محمد حلمي، الاستشاري المعماري للجامعة، الدكتور محمود ابو العز، مدير مركز الخدمات الالكترونية، المهندس حسين محمدين، مدير عام الادارة الهندسية والدكتور احمد عاطف، مدير عام مكتب رئيس الجامعة .





وأكد "عزيز" خلال جولته ان انشاء هذا المركز يأتي تنفيذًا لخطة الجامعة الهادفة إلى تطوير ما تقدمه من خدمات تعليمية متخصصة لابنائها الطلاب، والعمل على مواكبة التطور التكنولوجي و تهيئة المناخ العلمي المناسب لهم .





ووجه تعليماته خلال الجولة بسرعة الانتهاء والتجهيز لقاعات الامتحانات الالكترونية، والالتزام بالبرنامج الزمنى وازالة كافة العقبات التى من الممكن ان تعيق سرعة تنفيذ المشروع، حيث من المتوقع ان ينتهى العمل فيه خلال شهر ونصف.





واضاف عزيز انه تم تخصيص ٤ قاعات اسفل مدرج (أ) بكلية التجارة، بالإضافة إلى قاعة أخرى بكلية الهندسة وتتسع تلك القاعات لعدد ٦٤٠ كابينة، سيتم تجهيزها بأحدث أجهزة الكمبيوتر وشبكة إنترنت فائقة السرعة، مشيرًا إلى أن كافة صالات الامتحانات الإلكترونية ستكون مكيفة ومجهزة لإجراء الامتحانات الإلكترونية الموحدة.