التعليم المفتوح 2020 .. 5 أسئلة تشرح كل ما تريد معرفته عن نظام الدراسة

رد الموقع الرسمي لمركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، على بعض الاسئلة الشائعة حول التعليم المفتوح 2020، لتكون هناك اجابات وافية لجميع طلاب التعليم المفتوح والراغبين في الالتحاق به.





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وجاءات الاسئلة حول التعليم المفتوح 2020 كالتالي:

1- هل الشهادات التي تمنح بنظام التعليم المفتوح 2020 معترف بها وهل هناك فرق بينها وبين الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية ؟

- نعم الشهادات التى يمنحها مركز جامعة القاهرة التعليم المفتوح 2020 معترف بها ومعادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية .





2- كيف يتم تحديد التقديرات الدراسية بناء على نسب النجاح ؟

- أقل من 65 %- مقبول

- أكثر من 65 % و أقل من 80 %- جيد

- أكثر من 80 % وأقل من 90 %- جيد جدا

- من 90 % فأكثر - امتياز





وهناك بعض الكليات التي تختلف بها التقديرات مثل كلية الزراعة - رياض الاطفال :

(جيد جداّ من 75 % - امتياز من 85 % )

3 - هل هناك إمكانية للتسجيل عن طريق الإنترنت؟ وكيف يتم ذلك ؟

- نعم هناك امكانية ذلك من خلال الصفحة الشخصية الخاصة بالدارس على موقعنا على الانترنت، حيث يقوم الدارس بعمل فاتورة التسجيل من لينك (خدمات التسجيل بالمقررات الدراسية) وبناء على مبلغ الفاتورة يقوم الدارس بالسداد البنكى على (حساب المركز ببنك مصر - البنك التجاري الدولي) مع إرسال إيصال السداد بالبنك على رقم الفاكس الخاص بالمركز 37604481 بعد ذلك يتم إلحاق المبلغ لحساب الدارس وسداد الفاتورة بعد مرور يومين عمل على الأقل من السداد .

4- ما المنح الدراسية التي يقدمها مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح للدارسين ؟

- تشجيعًا من مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح للدارسين، يقدم المركز عددًا من المنح والتخفيضات فى الرسوم الدراسية على النحو التالي :





أولا : منح التفوق

يشترط أن يكون الدارس قد قام بتسجيل مقررات الترم الدراسى الاساسى كاملة فقط و قام بأداء الامتحانات فيها بالدور الاساسى دون عمل تأجيل او عذر لأى من هذه المقررات .





- منحة أوائل المتفوقين : ويتمتع الدارس فيها بالإعفاء من دفع الرسوم بنسبة 100% للخمسة الأوائل بكل فصل دراسي بكل برنامج ، بحيث لا يقل التقدير العام للفصل الدراسي عن (جيد جدًا).





- الدارسون الحاصلون على تقدير ممتاز : على مستوى الفصل الدراسي، يحصلون على إعفاء تبلغ نسبته 50 % من الرسوم الدراسية .

- الدارسون الحاصلون على تقدير جيد جدًا : على مستوى الفصل الدراسي ، يحصلون على إعفاء تبلغ نسبته 37.5 % من الرسوم الدراسية.

ثانياّ : منح لا تشترط الحصول على تقدير جيد

- تخفيضات الأشقاء - الأزواج - الابناء : تخفيفًا للأعباء المالية على الأسرة ، يمنح مركز التعليم المفتوح 2020 تخفيضات للأشقاء، الأزواج ، الابناء المسجلين بنفس البرنامج ، بشرط تقديم ما يثبت صلة القرابة المطلوبة والكارنيه أو شهادة التخرج التى يتم من خلالها التثبت من سبق دراسة الطرف الأول لنفس هذه المقررات، وفى هذه الحالة يحصل الطرف الثاني على تخفيض مقداره 50 % من قيمة المقرر ، مع عدم حصوله على الكتاب والـ CD الخاص بهذا المقرر .





- متحدو الإعاقة : يكون الخصم حسب نسبة الإعاقة والعجز بناءً على تقرير طبي معتمد . { نسبة الخصم = نسبة الإعاقة حتى ولو كانت 100%) .

- المرأة المعيلة (الأرملة ـ المطلقة ـ المرأة التى هجرها زوجها ـ المرأة المريض زوجها مرضًا عضالاّ مزمنًا) : خصم 50 % من رسوم المقررات الدراسية .

ثالثا : منح تشترط الحصول على تقدير جيد

- أفراد جنود وضباط الشرطة والقوات المسلحة المصرية خصم 50 %

-خصم كامل 100 % من رسوم المقررات الدراسية لأسرة الشهيد (الزوجة – الأبناء ) خصم 50 % من رسوم المقررات الدراسية لإخوة الشهيد .

- مصابو العمليات العسكرية والشرطية : خصم 75 % من رسوم المقررات الدراسية - خصم 50 % من رسوم المقررات الدراسية لأبناء مصابي العمليات العسكرية والشرطية .

- أعضاء هيئة التدريس والعاملون بجامعة القاهرة وأبناؤهم وكذلك المؤقتون بالجامعة - خصم 50 % من رسوم المقررات الدراسية .





- العاملون بجامعات الشراكة مع جامعة القاهرة في برامج التعليم.

- المفتوح - خصم 50 % من رسوم المقررات الدراسية - مناصفة مع جامعات الشراكة.

- أسر شهداء ثورة 25 يناير ( الأب - الأم - الزوجة / الزوج - الأبناء - الأشقاء) تقديم منح دراسية كاملة في جميع برامج مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح (حقوق - إعلام - آداب - تجارة - زراعة - دار العلوم - رياض الاطفال) .

- منح لنقابة الصحفيين كل عام 100 %

- منح لمحافظة الجيزة كل عام 100 % للفائز الأول ؛ 75 % للفائز الثانى .

5- ما الفرق بين التأجيل - الاعتذار بدون إبداء الأسباب - الاعتذار المسبب ؟

-التأجيل : تتم هذه الخدمة أثناء فترة التسجيل مقابل رسم 25 جنيها + 10جنيهات رسوما على اجمالى الفاتورة.





- الاعتذار بدون ابداء الاسباب : تبدأ هذه الخدمة بعد انتهاء أعمال التسجيل و تنتهى فى الموعد و التاريخ الذى يحدده المركز لذلك , مقابل رسم 30 جنيها + 10 جنيهات رسوما على اجمالى الفاتورة , وللدارس الحق فى (الاعتذار عن 10 مقررات دراسية فقط خلال فترة دراسته كاملة).

- الاعتذار المسبب : و تتم هذه الخدمة بتقديم اوراق موثقة و مختومة تدل على سبب العذر و ذلك فى موعد اقصاه نهاية فترة الامتحانات التى يرجو الدارس الاعتذار عنها مقابل 30 جنيها + 10 جنيهات رسوما على اجمالى الفاتورة , (الاعتذار المسبب غير محدد بعدد معين للمقررات الدراسية) .