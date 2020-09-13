لطلاب تنسيق 2020 .. تعرف على تخصصات كلية الطب البيطري ودرجاتها العلمية

تستعد الجامعات المصرية بجميع كلياتها لاستقبال طلاب العام الدراسي الجديد من حملة الشهادات الثانوية العامة 2020 ، حيث استقبلت كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الكثير من الطلاب المتقدمين إليها للدراسة بها.









ويستعرض "صدى البلد" المقررات الدراسية الموجودة بالكلية والدرجات العلمية التي تمنحها للخريجين :-









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ويبلغ عدد المقررات المدروسة في مرحلة البكالوريوس بالعلوم الطبية البيطرية (81) مقررًا بواقع (277) ساعة معتمدة، حيث تم توزيع هذه المقررات علي خمسة مستويات دراسية ، كما تم تقسيم مقررات كل مستوي علي فصلين دراسيين.









وبالنسبة للمقررات المدروسة في مرحلة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية هي:









- مقررات عامة وتشمل ( الحاسب الآلي ، اللغة الإنجليزية والمصطلحات العلمية ، بيولوجيا ، الفيزياء الحيوية ).









- مقررات مؤهلة لدراسة العلوم الطبية البيطرية وتشمل ( كيمياء – الوراثة والهندسة الوراثية البيطرية – الإحصاء الحيوي- بيولوجيا جزيئية) .









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- مقررات أساسية وتشمل (تشريح الخيل والأجنة العام ، تشريح الخيل ، هستولوجيا ، رعاية الحيوان والدواجن ، تشريح الخيل والأجنة الخاص، التشريح المقارن والتشريح التطبيقي ، الكيمياء الحيوية الجزيئية ، كيمياء التغذية ، فسيولوجيا عام ، فسيولوجيا الغدد الصماء والتناسل ، فسيولوجيا مقارن ، اقتصاد بيطري وإدارة مزارع ، سلوكيات الحيوان والدواجن ، تربية الحيوان ، تربية الدواجن ، الديدان ، الحشرات ، الأوليات، ميكروبيولوجيا عام ، بكتيريولوجيا وفطريات ، مناعة ، أدوية عام ، أدوية خاص ، باثولوجيا عام ، باثولوجيا خاص ، فيرولوجيا1 و فيرولوجيا 2 ، تشريح مرضي ، أوبئة بيطرية ، تغذية ، تغذية إكلينيكية ، جراحه عامة ، تخدير وأشعة وتصوير وتشخيص ، جراحة خاصة أ ، جراحة خاصة ب).









كما تشمل: (أمراض الأسماك ورعايتها ، أساسيات الطب العام ، الأمراض الباطنة والمعدية للأغنام والماعز، الأمراض الباطنة والمعدية للحيوانات المنزلية ، الأمراض الباطنة والمعدية للأبقار والجاموس ، الأمراض الباطنة والمعدية للفصيلة الخيلية ، الأمراض الباطنة والمعدية للجمال ، الرقابة الصحية علي الألبان، الرقابة الصحة علي الزيوت والدهون والبيض ، تكنولوجيا تصنيع وحفظ الألبان ، باثولوجيا إكلينيكية ، السموم ، السموم التطبيقية، الطب الشرعي والإجراءات البيطرية ، الرقابة الصحية علي اللحوم والدواجن والأسماك، تكنولوجيا تصنيع وحفظ اللحوم ، التناسل في حيوانات المزرعة ، التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي في حيوانات المزرعة ، التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي في الحيوانات المنزلية، الصحة البيئية والتلوث، صحة الحيوان ، صحة الدواجن والأسماك ، أمراض الطيور والأرانب 1 و أمراض الطيور والأرانب 2 ، الأمراض المشتركة).









إضافة إلى تدريب صيفي ويشمل ثلاثة مقررات تدريب تطبيقي وإكلينيكي ، آداب وتقاليد مهنة الطب البيطري .









- مقررات اختيارية ، بواقع 10 ساعات معتمدة طوال مدة الدراسة وتشمل خمسة مقررات .





وبالنسبة للدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحها كلية الطب البيطري:





- درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية .





- درجة الماجستير في العلوم الطبية البيطرية .





- درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الطبية البيطرية .



