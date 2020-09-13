كيفية صلاة العصر جماعة ؟.. بـ4 شروط تنال أعظم ثواب

كيفية صلاة العصر جماعة ، على المأموم في صلاة الجماعة أن يقتدي بالإمام في أعمال الصلاة كلّها، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا كَبَّرَ فكَبِّروا، وإذا ركَعَ فاركعوا، وإذا سجَدَ فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا»، فإذا كانت الصلاة سريّة فللمأموم أن يقرأ الفاتحة وسورة أخرى، أمّا إذا كانت جهريّة فلا يقرأ المأموم سوى سورة الفاتحة، ويقول في تسبيح الركوع، وفي تسبيح السجود، والتكبيرات جميعها، والتشهد ونحوه ما يقوله إذا صلى منفردًا، إلا عند الرفع من الركوع، فيقول المأموم «ربنا ولك الحمد»، بعد أن يقول الإمام: «سمع الله لمن حمده».









شروط صحة صلاة الجماعة

كي تكون صلاة الجماعة صحيحة لها عدّة شروط منها:

1- أن يحضر الصلاة شخصان أو أكثر، لحديث: «إذا حضَرَتِ الصلاةُ فأذِّنا وأَقيما، ثم لْيَؤمَّكما أكبرُكما».

2- أن يؤم الرجال رجل، فإمامة المرأة للرجال والصبيان المميزين لا تصح، سواء في صلاة الفرض أو صلاة النافلة، وتصح إمامتها على الراجح من الأقوال إذا كان المأموم امرأة أو مجموعة نساء، فتقوم معهنّ في الصف.

3- أن يقوم الإمام بأركان الصلاة، وأن يقرأ ما لا تصلح الصلاة إلا به، فمن لا يحسن الفاتحة لا تصح إمامته، إلا إذا كان عاجزًا فإنّ صلاته تصحّ لنفسه ولغيره من مثله، لكونه معذورًا بعجزه، كما لا تصحّ الصلاة خلف إمام عاجز عن الإتيان بالركوع أو السجود ونحوها من أركان الصلاة إلّا إمام الحيّ، وهو الإمام الثابت للمسجد، والذي يرجى أن يبرأ من مرضه.

4- أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام، فهو عمل يقتضي النية، وتكون النية مقترنة بتكبيرة الإحرام أو متقدّمة عليها.







