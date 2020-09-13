التعليم العالى: تنسيق الدبلومات الفنية نهاية سبتمبر

ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي عبر هذا الرابط:













وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.



