التعليم العالى: تنسيق الدبلومات الفنية نهاية سبتمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2020، وأوضح وزير التعليم العالى أنه سيتم فتح باب التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية بنهاية شهر سبتمبر.
وقال إنه تم تخصيص مقر للتنسيق الخاص بطلاب الدبلومات بالقاهرة الجديدة بجانب الجامعة التكنولوجية.
ويمكن الاطلاع على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي عبر هذا الرابط:
وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على أهمية حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم حتى لا يقوم أحد بتغيير رغبات الطلاب على موقع التنسيق، مؤكدا ضرورة الالتزام بمواعيد التعديل في الرغبات والتأكد من ترتيبها بالشكل الذي يريده الطالب لأنه من الصعب التعديل بعد انتهاء المرحلة.