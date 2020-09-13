AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يمارس رياضة البوكس.. رانيا فريد شوقي تنشر صورة نادرة لوحش الشاشة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:31 م
وحش الشاشة فريد شوقي
وحش الشاشة فريد شوقي
Advertisements
محمد بدران

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، متابعيها بصورة نادرة لوالدها وحش الشاشة وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهر فريد شوقي وهو يمارس رياضة البوكس، وعلقت قائلة "الرياضة بالنسبة له كانت اساسية البوكس و السباحة و الشيش و الكورة ❤❤".


وانتهت النجمة رانيا فريد شوقي من تصوير دورها في مسلسل " قوت القلوب " للنجمة ماجدة زكي المقرر عرضه الفترة المقبلة .

 "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بموقف مع عبد الحليم.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل والدها

بصور نادرة.. رانيا فريد شوقي تفتقد والدها.. شاهد

رانيا فريد شوقي تحيى ذكرى وفاة والدها

شاه.. رانيا فريد شوقي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

بـ صورة نادرة.. رانيا فريد شوقى تستعيد ذكريات طفولتها مع والدها

رانيا فريد شوقي: سعيدة بالتعامل مع ماجدة زكي

ترشيحاتنا

حلقة مني الشاذلي مع أبطال مسلسل بـ ١٠٠ وش تحقق ٤٥ مليون مشاهدة خلال يومين

موجة كورونا جديدة تضرب الأردن.. وتحذيرات من انتكاسة قوية

بمناسبة عودة الشيخ حمدان بن راشد.. رسالة عاجلة من ولي عهد الكويت لــ حاكم دبي

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. والطقس مائل للحرارة رطب بالقاهرة

آخر تطورات الحالة الصحية لفاتن الحلو قبل العملية الجراحية

تصل إلى 1225.. السيسي يصدق على زيادة بدل المهن الطبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الباستا فلورا بخطوات بسيطة

تحذير جديد من هاني الناظر بشأن الكمامة.. ماذا قال؟

أسعار MINI ميني 2020 في مصر