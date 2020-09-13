كل محتوياتها موجودة.. مدرب غوص يعلق على ظهور صور للعبارة «سالم إكسبرس» بعد غرقها بـ30 عاما |فيديو

قال محمد سيد، مدرب غطس، إن جميع محتويات العبارة "سالم إكسبرس" الغارقة بالبحر الأحمر موجودة كما هي تحت أعماق البحر وذلك رغم غرقها منذ 30 عاما.





وعلق محمد سيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، على ظهور صور جديدة من قاع البحر للعبارة، قائلا إن الغطس لمشاهدة العبارة سالم إكسبرس يعد أجمل جولات الغطس في البحر الأحمر.





وأضاف مدرب الغطس، أن غطسة العبارة سالم إكسبرس تتميز بتوافر رؤية جيدة جدا من الخارج لحطام العبارة، مشيرا إلى أن جميع المتعلقات الخاصة بركاب تلك العبارة مازالت متواجدة حتي الآن.





وأوضح محمد سيد أن غطسة العبارة سالم إكسيرس تعد من مغامرات الغوص ولا يستطيع أي شخص الغوص لها إلا إذا كان متمكنا فى الغطس.





وأشار إلى أن من يريد النزول والغطس إلى عبارة سالم إكسبرس يجب أن يكون حاصلا على شهادة غواص مغامر.