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أخبار العالم

فضيحة تطارد الملكة إليزابيث الثانية وابنها الأمير تشارلز بسبب الإنفاق المفرط

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:50 م
ملكة بريطانيا اليزابيث
ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية والامير اندرو وريث العرش
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على صالح
تلقت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وابنها ووريث العرش، الأمير تشارلز، تحذيرًا من مجموعة عمل سياسية غير منتسبة بشأن "ملايين الجنيهات" التي أنفقت للحفاظ على النظام الملكي في البلاد. 


جاء التحذير من جراهام سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبابليك"، وهي شركة ضغط سياسية بريطانية تناضل من أجل إلغاء النظام الملكي في المملكة المتحدة. 




يقول سميث، وفقا لما نقلته عنه صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه من الصعب تحديد مقدار الأموال التي ينفقها أفراد العائلة المالكة على وجه اليقين، لأنه لم يتم الكشف عن جميع مواردهم المالية ، لكنه زعم أن أكبر المنفقين هم الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز. 


وانتقد الناشط أمير ويلز بسبب الإنفاق المفرط على السفر الفاخر حول العالم.


"ما أود قوله هو أن الأمير تشارلز يحصل على 20 مليون جنيه إسترليني (25.5 مليون دولار) على الأقل كل عام من دوقية كورنوال، وهي أموال يجب أن تذهب إلى الخزانة، وهذا يمثل جزءًا كبيرًا من التكلفة الإجمالية للنظام الملكي. 


علاوة على ذلك، فإن لديه أيضًا أشياء مختلفة دفعتها الحكومة مقابل ذلك مباشرة ، ومناطق معينة من السفر على سبيل المثال ومن الواضح أنه الأمن. لذلك ، ربما يكون أحد أغلى أفراد العائلة المالكة "، صرح سميث لصحيفة ديلي إكسبرس.


يدعي سميث أن هناك منافسة بين أفراد العائلة المالكة حول "من يمكنه الإنفاق أكثر". 


ويقول سميث إن الملكة إليزابيث الثانية هي بلا شك أكبر منفق.


وبالتأكيد، أظهر شخص مثل الأمير أندرو نفسه أيضًا أنه عابر تمامًا مع السفر الممول من القطاع العام، مع رحلات طائرات الهليكوبتر والطائرات الخاصة وما إلى ذلك. 


ومن الصعب جدًا تحديد أحدهما عن الآخر، لكننا نعلم أن الملكة وتشارلز يأخذان ملايين الجنيهات من الدوقيتين. 


ومن الواضح أن الملكة تنفق الكثير لأنها رئيسة الدولة ورئيسة الشركة ، لذا فهي مسؤولة عن معظم هذا المبلغ البالغ 345 مليون جنيه إسترليني (441 مليون دولار) سنويًا "، كما قال سميث لصحيفة ديلي إكسبرس.


ويريد سميث وشركته التي تمارس الضغط تحويل المملكة المتحدة من ملكية دستورية إلى جمهورية مع رئيس دولة منتخب. 


وبدلًا من الملكة، تريد المنظمة اختيار شخص يمثل الأمة بشكل مستقل عن السياسيين في المملكة المتحدة.

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