أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وزير الصحة الأسبق يكشف مفاجأة عن لقاح كورونا بمصر.. الأوقاف تزف بشرى للمواطنين بشأن صلاة الجنازة

وأضاف "حسن"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن اليوم وزير الأوقاف اعتمد 48 مليون جنيه من موازنة العام، من أجل إعادة أعمار المساجد وذلك في الربع الأول من عام 2021.





يعلن عنها قريبا.. الزراعة: وضع قيم إيجارية تراعي البعد الاجتماعي للمزارعين.. فيديو

قال محمد القرش المتحدث الرسمي لـ وزارة الزراعة ، إنه بعد التوجيه من رئيس الوزراء تم عمل لجنة من وزارات الزراعة والري والأوقاف للتنسيق بينها من أجل وضع قيمة إيجارية موحدة لكل الأراضي، وتم وضع قيم إيجارية تراعي البعد الاجتماعي للمزارعين سيعلن عنها قريبا.

هناك تناغما كبيرا بين الوزارات و الرئيس السيسي ، ومن ضمن التوجيهات الصادرة من رئيس الوزراء أنه لابد من وجود قيم موحدة للإيجار لأن اختلاف القيم الإيجارية بين المحافظات يؤدي إلى وجود تفاوت في راحة المواطن المصري. وأكد القرش خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنموحدة





أقل من 120 جنيها.. «مواطنون ضد الغلاء» تكشف عن مبادرة لخفض أسعار اللحوم البلدي |فيديو

تفاصيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم للمواطنين، مشيرا إلى أن تخفيض سعر اللحوم كان في فترة عيد الأضحى ونجحت المبادرة في تخفيض سعر اللحوم من 85 جنيها إلى 75 جنيها، مشيرا إلى الحرص على عدم زيادة سعر اللحوم، ولذلك سيتم استيراد لحوم طازجة من السودان. كشف محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، عن

وأكد "العسقلاني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" على قناة "الحدث اليوم"، أن هناك مبادرة حول تخفيض سعر اللحوم البلدي إلى أقل من 120 جنيها، مشيرا إلى أن دور الدولة في حث المحافظين والأجهزة المختلفة في إنشاء تلك المبادرات التي تهدف لصالح وخدمة المواطنين.





رسالة من وزير التعليم للطالب صاحب مادة القيم واحترام الآخر | شاهد

قال الطفل مهند الذي طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريس مادة الأخلاق فى المدارس، إن إحساسه رائع بعد استجابة الرئيس السيسي لمطلبه فى السابق والآن تم تنفيذه على أرض الواقع.

وأضاف الطفل مهند خلال حوارهببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه قابل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وقام بتسليمه كتاب القيم واحترام الآخر وكتب عليه إهداء له.





"مصر مش هتعطش وعندنا حصالة".. المتحدث باسم وزارة الري يوجه عدة رسائل.. فيديو

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن لجنة إيراد النهر تعد في انعقاد دائم لمتابعة آخر تطورات النهر، معقبا: حجم الفيضانات هذا العام أعلى من المتوسط.



وتابع، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن السد العالي على أتم الاستعداد للتعامل مع الفيضانات بمختلف أحجامها وكثافتها، مشددا على أن السد العالي يقوم بحجز الفائض من مياه الفيضان لحماية مصر والاستفادة منها بالشكل الأمثل.





خبير تكنولوجيا معلومات يكشف كيفية صناعة التريند على مواقع التواصل .. فيديو

قال المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تعريف التريند هو شئ يشبه الموضة، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك حديث منتشر بين المواطنين على موقع الفيس بوك يترجمه الى تريند.

وأضاف المهندس شريف إسكندر خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن صناعة التريند تأتي عندما يتجمع مجموعة من الشباب ويقوموا بنشر شئ معين فيصبح تريند.





محافظ دمياط: فتح قاعات الأفراح بنسبة 50% لتخفيف أضرار كورونا على المواطنين

قالت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، إن قطاع السياحة برأس البر تأثر سلبًا بشكل كبير خلال أزمة جائحة كورونا، مشيرة إلى أن قرارها بفتح قاعات المناسبات بنسبة إشغال 50% ، جاء مراعاة للبعد الاجتماعى والضغوط الاقتصادية التى يتعرضون لها. برأسقرارها وتابعت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، :"من لا يلتزم بقواعد الإجراءات الصحية سيتم إغلاق قاعته".





45 مليار جنيه مديونيات.. وزير قطاع الأعمال يتحدث عن تطور شركات القطاع خلال الفترة الماضية.. فيديو

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مديونية شركات قطاع الأعمال تقدر بـ45 مليار جنيه، وهناك خطة لمبادلة هذه المديونيات بأصول مع العديد من الجهات الدائنة مثل بنك الاستثمار القومى وشركات الغاز ووزارتى التضامن والبترول والكهرباء.

ولفت "توفيق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إلى أن شركات قطاع الأعمال فى طريقها لتحقيق صفر مديونيات خلال أشهر قليلة.





توفي بعدها بـ 5 أيام.. أغرب قصة قلبت السوشيال ميديا لمواطن نشر صورة له داخل تابوت

عرض الإعلامي عمرو عبد الحميد ، ببرنامجه «رأي عام»، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء اليوم، الأحد، قصة مواطن نام في نعش وكتب قريبا وتوفى بعدها بـ 5 أيام.

وخلال الفقرة، أكد عبد الحميد، أن هذه القصة لمواطن نام داخل نعش ووضع صورته على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها قريبًا، متابعا أن المفارقة أنه توفى بعد نشر الصورة بخمسة أيام فقط.



مدير عام الحميات: يجب على الشخص عزل نفسه فور ظهور هذا العرض.. فيديو

قال إيهاب كمال، مدير عام إدارة الحميات بـ وزارة الصحة ، إن معدل الاشغال في أسرة مستشفى الحميات مستقر منذ فترة، معقبا: نسبة الاشغالات في الأسرة الداخلية يصل إلى 40% من الإجمالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن أسرة الرعاية في المستشفيات تترواح بها نسبة الاشغالات ما بين 75 إلى 80%، وفيما يخص نسبة الاشغالات بأجهزة التنفس الصناعي أوضح أن النسبة تترواح مابين 35 إلى 40% من إجمالي الأجهزة.





وكيل مجلس النواب: الشعب ظلمنا.. وبرلمان 2020 سيكون أفضل حالا