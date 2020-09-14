ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

يشهد العالم اليوم ظاهرة فريدة للمرة الرابعة هذه السنة في سماء مكة المكرمة، فبعد ساعات من شروق شمس اليوم الاثنين سيتعامد القمر على الكعبة المشرفة في الساعة (8:33:54) صباحًا بتوقيت مصر (6:33:54 صباحًا بتوقيت جرينتش)، فيما اقترن القمر بكوكب "الزهرة" الشهير بكوكب الحب والجمال.





في بيان صادر عن الجمعية الفلكية في جدة، أكد المهندس «ماجد أبو زاهرة» رئيس الجمعية القمر سيكون على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه مضاء بنسبة (13.7%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتر.





تفيد هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية، فإذا أردت الصلاة فقط اتجه نحو القمر وبهذا تكون قبلتك صحيحة باتجاه المسجد الحرام.





كما أضاف رئيس الجمعية الفلكية بجدة بأن هناك ظاهرة إضافية ستظهر هي الأخرى في سماء الوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين ببضعة ساعات، ألا وهي وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة "رمز الحب والجمال" بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.





وأشار أبوزاهرة الى أن القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل، فعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه سيظهر مضاء بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي.



