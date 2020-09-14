AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:29 ص
تعامد القمر على الكعبة
تعامد القمر على الكعبة
Advertisements
عزة عاطف
يشهد العالم اليوم ظاهرة فريدة للمرة الرابعة هذه السنة في سماء مكة المكرمة، فبعد ساعات من شروق شمس اليوم الاثنين سيتعامد القمر على الكعبة المشرفة في الساعة (8:33:54) صباحًا بتوقيت مصر (6:33:54 صباحًا بتوقيت جرينتش)، فيما اقترن القمر بكوكب "الزهرة" الشهير بكوكب الحب والجمال.

في بيان صادر عن الجمعية الفلكية في جدة، أكد المهندس «ماجد أبو زاهرة» رئيس الجمعية القمر سيكون على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه مضاء بنسبة (13.7%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتر. 

تفيد هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة كما فعل القدماء بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية، فإذا أردت الصلاة فقط اتجه نحو القمر وبهذا تكون قبلتك صحيحة باتجاه المسجد الحرام.

كما أضاف رئيس الجمعية الفلكية بجدة بأن هناك ظاهرة إضافية ستظهر هي الأخرى في سماء الوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين ببضعة ساعات، ألا وهي وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة "رمز الحب والجمال" بالأفق الشرقي في ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وأشار أبوزاهرة الى أن القمر والزهرة يقعان في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل، فعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب (وليس المنظار) فإن قرصه سيظهر مضاء بنسبة 65% بنور الشمس في الوقت الحالي.

ولكن نظرا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند مراقبته من خلال التلسكوب فإن حجم قرصه الظاهري أصبح أصغر نظرا لابتعاده عن الأرض وسيقابل ذلك زيادة في إضاءة قرصه تدريجيًا حتى يصبح مضاء بالكامل أواخر شهر مارس 2021 استعدادا لبداية عودته للسماء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

10 معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة غدا

معهد الفلك: 22 سبتمبر ذروة الاعتدال الخريفي لعام 2020

ظاهرة طبيعية تسمى الاستتار.. معهد الفلك: المريخ يحتحب غدا خلف القمر

بعد غد.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة ويقترن مع كوكب "الزهرة"

جمعية فلكية: سماء مكة تشهد ظاهرة نادرة خلال أيام

ترشيحاتنا

بسكين في ظهرها.. طفلة حية ملقاة داخل كيس بلاستيك بلا رحمة ..صور

بعد قرار التحقيق معها.. الجمهور يطارد رضوى الشربيني

فضل قراءة سورة يس قبل وبعد صلاة الفجر.. لا يعرفه كثيرون

سمير فرج يكشف أساليب حروب الجيل الرابع والخامس.. فيديو

كشف أثري سوف يهز العالم.. زاهي حواس يعلن سبب تأجيل المؤتمر الصحفي بشأن سقارة

في ذكرى رحيله.. تفاصيل وفاة إبراهيم سعفان بأزمة قلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظاهرة فريدة.. تعامد القمر على الكعبة خلال ساعات.. وفائدته في تحديد القبلة

أحدث مفاجآت 2020.. كورونا يهدد احتفالات أعياد الميلاد بالإلغاء.. صور

كيفية تركيب الرموش