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أخبار العالم

ماعدا أوكلاند.. نيوزيلندا تعلن تخفيف القيود بسبب كورونا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الحكومة في نيوزيلندا، اليوم الإثنين، رفع اليود المفروضة على أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك بحلول 21 سبتمبر الجاري، بخلاف مدينة أوكلاند، بؤرة الموجه الثانية لكورونا. 

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إن حكومة البلاد ستراجع الأوضاع في أوكلاند الأسبوع المقبل. 

وأضافت أنها قررت تخفيف شروط التباعد في الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى.

وتشهد مدينة أوكلاند في نيوزيلندا ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من جديد. 

وكانت سجلت نيوزيلندا فترة كبيرة دون أي تسجيل لإصابات محلية بالفيروس، ليعاود الارتفاع من جديد. 
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