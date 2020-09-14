بسعر 362 ألف جنيه .. مواصفات وأسعار كيا سيلتوس في السوق المصري

تتميز سيارة كيا سيلتوس بتفاصيل تصميم دقيقة ومميزة، الأمر الذي يضفي عليها جوًا من المزايا الرياضية المدهشة، وتعد أصغر من أخوتها المتوسطة الحجم من سيارات كيا سابورتاج، وتعتبر هذه السيارة رياضية مدمجة ومتطورة بفضل التصميم الرياضي المتطور ، والمساحة والقدرات التي توجد في سيارات الـsuv
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تم تزيود السيارة بمصابيح أمامية LED كاملة ومتطورة ومصممة بشكل دقيق ولكن بينما توفر المصابيح الأمامية ااختيارية للسيارة تميزًا ضوئيًا رائع فوق مؤشرات ثلاثية الأبعاد مميزة ومصابيح توقف تسلب القلوب
تحتوي سيارة كيا سيلتوس الجديدة بوجود شاشة معلومات تعمل بتقنية عالية ذات تصميم متناسب ، وبيئة مقصور مريحة للسائق ، ومساحات داخليةمريحة للركاب بالإضافة وجود شاشة معلومات عالية التقنية، ونظام المعلومات والترفيه المبرمج على نحو يزيد من سهولة الاستخدام والرؤية للسائقين، كما توجد وحدات بالأسفل للتحكم في درجة حرارة السيارة، والتهوية وتكييف الهواء، كما توفر طرق مريحة وشاشات تعمل باللمس للتحكم في بيئة المقصورة.
أما نظام الفرامل على طرازات الـ SUV انتحال شخصية زوج من التروس التفاضلية ذات الانزلاق المحدود، لتوجيه عزم الدوران عبر المحاول إلى العجلات التي يمكنها استخدامه على أفضل وجه، وهناك أيضًا وظيفة قفل AWD.
سنجد أن السيارة تم تزويدها بناقل حركة بثمان سرعات من كيا ، كما تعمل بمحرك V6 سعة 3.8 لتر ويمكن أن يعود تارخية إلى عصر بريجو ، حيث أنه يعمل بنظام الحقن المباشر ، ويولد قوة 291 حصان عند 6.000 دورة في الدقيقة أي أكثر من 15حصان
وبالنسبة للسيارة في الداخل فأن السيارة تبدو رائعة بسبب الملاءمة والتشطيب الرائع ،وبيئة العمل اليقظة، واستخدام المواد الناعمة الملمس والبلاستيك ذو اللمعان الجذاب، ويمكن أن تُخطئ مقصورة كيا هذه في فولفو، حيث يتم تنفيذ عمليات إدراج الخشب المزخرف والمعادن المميزة بذوق رفيع.
كما تم تزويد السيارة ايضا بنظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام التحكم في السحب، ونظام المساعدة في التحكم في قوة الفرامل ونظام المساعدة في المنحدرات (HAC) بالإضافة إلى الحساسات الأمامية والخلفية للمساعدة على الركن، وتتوفر أيضًا شاشة الرؤية الخلفية، مما يساعد السائق أثناء القيادة والتنقل بسرعة منخفضة.
تبدأ أسعار كيا سيلتوس 2020 بداية من الفئة الأولى 23 ألف دولار، حوالي 362 ألف جنيه مصري، إلى الفئة الاعلي 29 الف دولار ، حوالي 456 ألف جنيه مصري.