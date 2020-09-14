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أخبار العالم

وزير الخارجية البحريني يصل إلى واشنطن لتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:03 ص
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني
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شيماء مصطفى
وصل وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني والوفد المرافق له إلى واشنطن، للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، التي ستجرى في البيت الأبيض، غدا الثلاثاء بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي.

وكان الرئيس ترامب أعلن في وقت سابق، عن اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل بعد أقل من شهر على التوصل لاتفاق مماثل بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد اتصال هاتفي مشترك جمع ملك البحرين حمد بن عيسى وترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث اتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وذكر البيان الرسمي المشترك أن هذه الخطوة "تاريخية" من أجل  تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث أن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وأعرب ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديرهما للرئيس الأمريكي لالتزامه بتحقيق السلام في المنطقة، ولتركيزه على التحديات المشتركة، وللمبادرة الواقعية والفريدة التي اتخذها من أجل تقارب شعوبهم.
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