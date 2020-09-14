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تعليم

28 سبتمبر.. انطلاق بطولة الشطرنج المفتوحة بجامعة القناة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:07 ص
جامعة القناة
جامعة القناة
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن العودة  التدريجيه للأنشطة الطلابية تتم وفقا لخطة موضوعه يحددها  قطاع التعليم والطلاب بالجامعة وذلك مع  المحافظة على التباعد الإجتماعى والوقاية الصحية حسب البروتوكول الصحي. 

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الإدارة العامة لرعاية الشباب ستسعي إلي تنفيذ خطتها للأنشطة الطلابية واستقبال الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٠_٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشدده تضمن ممارسة النشاط مع الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. 

وأكمل الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية أن إدارة النشاط الإجتماعى تنظم بطولة الشطرنج المفتوحه في  الفترة من ٢٨ إلى ٣٠سبتمبر الجاري بالتعاون مع مديريه التربيه والتعليم  ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية طلبه وطالبات.

وأوضح  عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب  أن البطوله المفتوحه يشترط إلا يزيد السن ٢٣ عام مع مشاركه طلاب الصف الثاني والثالث الثانوى.

واكمل  ممدوح عثمان مدير النشاط الاجتماعي أن البطوله يتولى  تحكيم منافساتها  حكام  منطقه الإسماعيلية للشطرنج، واتم مضيفا سيحصل الفائز من المراكز الأولي وحتي الثالث علي جوائز ماديه وعينيه.
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