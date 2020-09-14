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والدة مجند القطار: ربيت نجلى على الأخلاق والانضباط.. فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
والدة مجند القطار
والدة مجند القطار
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البهي عمرو
قالت والدة المجند عبدالله، صاحب واقعة القطار الذي أظهر مدى اعتزازه بنفسه واحترامه لزيه العسكر، إن نجلها تم تكريمه من قبل وزير الدفاع، موضحة أنها سعيدة بما تم مع نجلها الجندي الشجاع. 

وأضافت والدة المجند عبدالله ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن وزير الدفاع هو من كرم نجلها، وهذا شرف كبير لأى مجند.

وقدمت الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع ولفتت والدة المجند، إلى أنها ربت ابنها على الأخلاق والانضباط، وعدم التطاول على أحد مهما حدث، مشيرة إلى أن ثمرة تربيتها تجلت فى الأزمة التى تعرض لها خلال ذهابه إلى الجيش.
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