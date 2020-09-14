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تعليم

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تعلن قبول جميع الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:50 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة ،أنه تم الموافقة على قبول جميع الطلاب الذين قدموا بطلب إلتحاق على البرامج الخاصة للعام الجامعي 2020/2021 .

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ويجب على جميع الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة التوجه إلى مكتب شئون الطلاب ، لتسليم ملفاتهم وسداد مبلغ 1800جنية ، سوف تخصم 
من مصروفات الفصل الدراسي الأول .

واشارت الجامعة ، الى أن  يتم حصول الطالب على خطاب موافقة تحويل من شئون الطلاب وإستكمال إجراءات التحويل مع مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة من خلال الرابط التالي : https://eservices.cu.edu.eg 

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كما تعطى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، مهله لجميع الطلاب الذين تم قبولهم حتى نهاية يوم الخميس الموافق 17/9/2020 ، للحضور للكلية وفي حالة عدم الحضور لأستكمال الأجراءات يعتبر الطالب منسحب من التقديم كليًا .

وسوف يتم إعادة الفتح على البرامج التالية بدءًا من يوم الأثنين الموافق 14/9/2020م وحتى الخميس الموافق 17/9/2020 
1- الشبكات والأمن السيبراني         Cybersecurity
2- علوم البيانات في نظم المعلومات   Data science 
3- الحوسبة والمعلوماتية الحيوية Bioinformatics  


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