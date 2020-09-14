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ثقافة

تلبية لرغبة الجمهور.. حفلان يوميًا لعرض "علي بابا والأربعين حرامي"

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال المخرج عبد المنعم محمد، مدير فرقة تحت ١٨، إنه نتيجة تزاحم الجمهور ومنعه من دخول العرض لوصول قوة استيعاب القاعة إلى النسبة المسموح بها وهي ٢٥%، قرّر المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إقامة حفلتين يوميًا أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، لعرض العرائس "علي بابا والأربعين حرامي" تلبية لرغبة الجمهور، الأولى ماتنيه ٦.٣٠م، والثانية سواريه ٨ م، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

وأضاف مدير فرقة تحت ١٨، أنه لأول مرة يشهد وضع لافتة كامل العدد على عرض مسرحي قبل بدء العرض بـ٤ ساعات، سوى مع العرض المسرحي "على بابا والأربعين حرامي"، وهذا أكبر ما يسعد فريق العمل، ويعطى لهم دفعة قوية لتقديم أفضل مالديهم في العرض.

"علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت ١٨، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزي بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.

العرض أداء حركي" عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور،محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتي " هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوي، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوي.
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