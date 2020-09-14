ما حكم أداء صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق .. الأزهر للفتوى يجيب

ما حكم صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق ؟ .. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.
وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، لا حرج أن تصلى العشاء قبل الفجر، طالما أن وقت الفجر لم يدخل.
ما هو آخر وقت لأداء صلاة العشاء .. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ، واجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى قائلا: ان وقت العشاء ممتد حتى قبل دخول وقت صلاة الفجر بمقدار يسمح بأداء أربع ركعات وفي هذه الحالة ليس عليك إثم ، أما إذا أديت ركعة واحدة من صلاة العشاء وأذن الفجر وأنت تصلي فعليك إثم ويجب عليك الاستغفار والتوبة وعدم تكرار ذلك .
وأضاف أمين الفتوى يجب أداء الصلاة في وقتها قدر المستطاع لعظم فضلها ، والحرص على عدم خروج وقتها .
ما هو آخر وقت لصلاة العشاء
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن أهل العلم اختلفوا في آخر وقت العشاء، فمنهم من قال إلى آخر ثلث الليل الأول، ومنهم من
قال إلى نصفه، ومنهم من قال إلى طلوع الفجر الصادق الذي منه بدء الصوم.
وأضاف المجمع عبر موقعه الرسمي، أن هذا هو الراجح، وعليه الفتوى، فصلاة العشاء تكون أداء إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء