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محافظ سوهاج: تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين..فيديو

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقى، إن عدد المخالفات فى المحافظة أقل من باقى المحافظات، لافتًا إلى أن اجمالى المخالفات بالمحافظة لا يتعدى 88 ألف حالة و500،وتقدم للتصالح أكثر من 40%.

وأضاف محافظ سوهاج، خلال حديثه بعرض برنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC  مصر"، أن سعر متر التصالح قليل، خاصة وان معظم المخالفات فى القرى الاكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالدول الاكثر احتياجًا لتنمية القرى شاملة.

وتابع ان سوهاج تحظى باهتمام القيادة السياسية نظرًا لأن القرى تعتبر من أكثر القرى احتياجًا فى مصر، منوهًا انه تم عمل تخفيض فى قيمة التصالح على المخالفات ووصلنا للحد الادنى وذلك تيسيرًا على المواطنين. 

وأوضح أن السعر كان عادلا جدًا وكان سعر التصالح فى القرى والنجوع والكفور 60 جنيها للمتر وفى المدن 90 جنيها ولكن تم تخفيف قيمة التصالح نظرًا لظروف المواطنين وراعينا الاكثر احتياجًا. 

وأشار إلى أن الاسعار عادلة جدًا وتتناسب مع المواطنين، مما دفع الناس على سرعة الاستجابة وتقديم طلبات التصالح بسرعة.
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