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تعليم

للتدريب على مهارات التوظيف.. رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التربية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:13 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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أحمد بسيوني
افتتح الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية ،اليوم،الاثنين، المركز الجامعي للتطوير المهني والوظيفى بكلية التربية، وذلك بحضور الدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أنور، عميد الكلية ، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف المساهمة في تقديم الإرشاد المهني والتدريب علي مهارات التوظيف بالمجان لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

وفي كلمته، أكد  الدكتور عصام الكردي،  ان هذا المركز يعد الثالث بجامعة الإسكندرية حيث تضم الجامعة مركزين أخريين للتطوير المهنى والوظيفى بكليتى التجارة والهندسة، مما يسمح بإتاحة الفرصة لتدريب أكبر عدد من الطلاب لمتطلبات سوق العمل.

وأضاف أن هذه المراكز تمثل رابطًا إضافيًا لجامعة الإسكندرية مع الصناعات وستبقى على اطلاع دائم على المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها خريجينا لتلبية احتياجات سوق العمل. 

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وأشار الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية،إلى أن المركز الجديد يقوم بتدريب طلاب كليات التربية، والآداب، والحقوق، والسياحة والفنادق، والصيدلة، والتربية الرياضية بنين وبنات، لتأهيلهم لسوق العمل حيث تنطلق رؤية المركز من دعم الشباب ومساعدتهم على تخطيط حياتهم وامتلاك المهارات الضرورية للتميز فى ظل بيئة العمل التنافسية، حيث يكتسب طلاب الجامعة المهارات المهنية التى تمكنهم من تلبية احتياجات سوق العمل كنوع من انواع التدريب التحويلى فضلا عن اكسابهم المهارات الحياتية التى تمكنهم من التعامل مع الاخرين في كافة قطاعات العمل بنجاح.

ولفت إلى أنه تم توفير بعض فرص التوظيف للطلاب بالمدارس الخاصة والدولية وأيضا في الفنادق والشركات الكبرى والعيادات، وأوضح أن المركز منذ بداية عمله التجريبى فى شهر مايو الماضي، والذي شهد جائحة كرونا، قام بتدريب حوالي ٦٥٠ طالب عن بعد باستخدام برنامج  ZOOM  على مهارات التوظيف المختلفة.
للتدريب على مهارات التوظيف.. رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التربية
للتدريب على مهارات التوظيف.. رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية التربية
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