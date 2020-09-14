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رياضة

الزمالك يعترض على موعد لقاء الحدود بسبب دوري الأبطال

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:09 م
صدى البلد
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ملك موسى
قرر ت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق رفض خوض الفريق لمباراك حرس الحدود، المقرر لها 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابق الدورى الممتاز.

يأتي هذا بسبب برنامج استعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربى، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا يوم 17 من نفس الشهر.

وستطالب إدارة الكرة من مجلس الإدارة ضرورة مخاطبة الجبلاية لتأجيل اللقاء فى ظل شكوى الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية .

بالاضافة إلى استعداد الفريق للقاء الراجاء المرتقب

وسيخطر الزمالك اتحاد الكرة بموقفه من لقاء الحرس بعد إعلان جدول مباريات الدورى القادمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
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