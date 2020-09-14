السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك بدمياط الجديدة وإصابة عاملين





كان قد تلقى اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بأحد مخازن البلاستيك بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحريق وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.





وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتبين إصابة شخصين بحروق وكدمات وتم نقلهما إلى مستشفى الاأزهر بدمياط الجديدة لتلقي العلاج اللازم.





تمكن رجال الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة، وتبين أن الحريق نشب بمخزن يخص أحد مصانع البلاستيك، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعة من المحاولات وتجرى حاليا أعمال التبريد.





تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى قررت تشكيل لجنة لمعاينة ومعرفة سبب الحريق.