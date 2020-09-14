AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك بدمياط الجديدة وإصابة عاملين

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 02:12 م
سيارة اطفاء
سيارة اطفاء
Advertisements
زينب الزغبي
شب حريق هائل اليوم الاثنين، بأحد مخازن البلاستيك بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة بالقرب من منطقة المقابر.

كان قد تلقى اللواء خالد إبراهيم مدير أمن دمياط، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل بأحد مخازن البلاستيك بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحريق وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.


وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف، وتبين إصابة شخصين بحروق وكدمات وتم نقلهما إلى مستشفى الاأزهر بدمياط الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

تمكن رجال الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة، وتبين أن الحريق نشب بمخزن يخص أحد مصانع البلاستيك، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بعد ساعة من المحاولات وتجرى حاليا أعمال التبريد.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى قررت تشكيل لجنة لمعاينة ومعرفة سبب الحريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماس كهربائي وراء احتراق مصنع بخور بالمنطقة الصناعية في 15 مايو

السيطرة على حريق في مصنع للأثاث بدمياط

ترشيحاتنا

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل موقعة حسم الدوري

خاص.. الأهلي يتفق على ضم بدر بانون قائد الرجاء المغربي

شوبير يعلن مفاجأة بشأن أليو ديانج فى الأهلي وسر صعوبة صفقة البلايلى

رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لزوجها

فيديوجراف.. شكاوى ضد رضوى الشربيني من غير المحجبات

تفاصيل جريمة بشعة فى حى الهرم .. شاهد أب يفقد حياته دفاعًا عن ابنته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على بروتون إكسورا proton exora الجديدة 7 راكب.. صور

حفر قبور لضحايا كورونا.. أغرب عقوبة لرافضي ارتداء الكمامة في إندونيسيا.. شاهد

بعد ضبطها متلبسة بالسرقة.. إدارة مركز تسوق تعاقب مسنة بطريقة صادمة