AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات أعمالها عبر إنستجرام

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة جديدة من إحدى أعمالها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رانيا ياسين قائلة: "صافي وحماتها بتمسي عليكم".

اقرأ أيضًا:

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شارك في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فالنتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضها لهاكرز.. رانيا محمود ياسين تستعيد حسابها على إنستجرام

بدون مكياج.. رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

برفقة كمال أبو ريا والسقا.. رانيا محمود ياسين تستعيد الذكريات

شاهد.. أحدث ظهور لرانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين تظهر من كواليس فلانتينو

رانيا محمود ياسين تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

ترشيحاتنا

على البحر.. نسرين أمين تخطف الأنظار في إجازتها الصيفية

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل موقعة حسم الدوري

قرار كويتي جديد بشأن قضاة ومستشارين مصريين

الحزب الحاكم في اليابان ينتخب يوشيهيدي سوجا رئيسا للوزراء خلفا لـ آبي

زواج النجوم لا يعترف بفارق العمر .. وأمير شاهين وخطيبته يصدمان الجمهور بالسن

رسالة مؤثرة من إسراء عبد الفتاح لزوجها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان جريء.. نوال الزغبى تثير الجدل بإطلالة شبابية

في موسمها .. تناول الجوافة يوميًا يمنحك فوائد مذهلة

بملابس كاجوال .. صبا مبارك تبهر متابعيها في أحدث ظهور