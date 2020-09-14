يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

يعد عصير الأناناس من
العصائر المنعشة والمفيدة جدًا للجسم ؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة
التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الأناناس.
ومن فوائد الأناناس:
١مصدر جيد لفيتامين C
٢يحتوي على بيتا
كاروتين (مضاد لأكسدة)
٣غني بالفيتامينات و
المعادن المنوّعة
٤ يحتوى على إنزيم
(البروملين) الذي يساعد على هضم البروتينات و مضاد للإلتهابات
٥يحتوي الأناناس على مغنيسيوم / فيتامين C.. B6 / فسفور / ألياف / بوتاسيوم /كالسيوم / حديد / حمض الفوليك. ٦- إمداد الجسم بالطاقة والنشاط.
٧ يعمل على خفض
الكوليسترول الضار.
٨يسهل عملية الهضم
ويكافح الإمساك.
٩يقوي العظام.
١٠يخفف آلام العضلات
وتشنجاتها.
١١يعطي البشرة نضارة.
١٢ يعزز صحة القلب
والشرايين.
١٣يعطي شعور بالشبع
لمدة أطول.