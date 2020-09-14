يسهل على الهضم ويكافح الإمساك.. تعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الأناناس

يعد عصير الأناناس من العصائر المنعشة والمفيدة جدًا للجسم ؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الأناناس.

ومن فوائد الأناناس:

١مصدر جيد لفيتامين C

٢يحتوي على بيتا كاروتين (مضاد لأكسدة)

٣غني بالفيتامينات و المعادن المنوّعة

٤ يحتوى على إنزيم (البروملين) الذي يساعد على هضم البروتينات و مضاد للإلتهابات

٥يحتوي الأناناس على مغنيسيوم / فيتامين C.. B6 / فسفور / ألياف / بوتاسيوم /كالسيوم / حديد / حمض الفوليك. ٦- إمداد الجسم بالطاقة والنشاط.

٧ يعمل على خفض الكوليسترول الضار.

٨يسهل عملية الهضم ويكافح الإمساك.

٩يقوي العظام.

١٠يخفف آلام العضلات وتشنجاتها.

١١يعطي البشرة نضارة.

١٢ يعزز صحة القلب والشرايين.

١٣يعطي شعور بالشبع لمدة أطول.



