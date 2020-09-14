فاطمة سري: جامعة الأزهر فازت بالمركز الأول عالميا بمسابقة إيناكتس لريادة الأعمال





وأضافت "فاطمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "INBOX" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن الفريق قام بالعديد من الدراسات والتحاليل من أجل أن يقوموا بعمل التوابل أو السماد من قشر الجمبري، موضحة أن البرنامج موجود فى 58 جامعة، حيث إنه يعتبر أكبر نشاط للطلاب فى الجامعات.





وتابعت أن البرنامج يتكون من 8000 طالب على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنهم يعملون دائما كفريق واحد، كما أن هناك مجلس استشاري للفريق من أجل توصيل المشروعات إلى المستوى العالمي.





وأكدت أن الفريق قد تنافس مع أكبر الدول فى مجال ريادة الأعمال، ومنها كندا والولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا، متابعة أنها المرة الرابعة لفوز البرنامج بالمركز الأول عالميا.





وأشارت إلى أن فضيلة الإمام شيخ الأزهر قام بتكريم الفريق بشكل مبهر، كما أنه كان فخورا بهم إلى حد كبير.





تحدثت الدكتورة فاطمة سرى، رئيس برنامج إيناكتس مصر، بشأن فوز فريق إيناكتس جامعة الأزهر بالمركز الأول عالميا عن فكرة مشروع تحويل قشر الجمبرى إلى توابل وسماد، قائلة إنها المرة الأولى للفريق من تلك الجامعة فى دخول المسابقة، حيث إنها تعتبر إنجازا لم يحدث من قبل فى تاريخ المسابقة.